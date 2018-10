Ini Lokasi Samsat Keliling-Samsat Gendong Bapenda Jabar di Cirebon, Yuk Bayar Pajak Kendaraan Anda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Samsat Keliling Bapenda Jabar hadir di beberapa titik di wilayah Cirebon, Selasa (23/10/2018).

Berdasarkan keterangan dari akun Twitter @bapenda_jabar, Samsat Gendong dan Samsat Keliling itu beroperasi dari pukul 09.00 WIB-14.00 WIB.

