Ikut Program Jet Tempur, Korea Sebut Indonesia Masih Berhutang Rp 3 Triliun

TRIBUNJABAR.ID - Korea Selatan Mlmenyebut Indonesia memiliki tunggakan atas program bersama pembangunan jet tempur.

Diwartakan kantor berita AFP Senin (22/10/2018), jumlahnya mencapai 200 juta dollar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 3 triliun.

Di 2016, Indonesia menandatangani kesepakatan proyek Korean Fighter Xperimental (KF-X), dan bertindak sebagai mitra yunior.

