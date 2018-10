Barcelona Ogah Pulangkan Neymar dari PSG: Kami Tak Punya Rencana

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, angkat bicara terkait isu kepulangan mantan megabintang mereka, Neymar.

Rumor kembalinya Neymar ke Barcelona sempat merebak beberapa hari terakhir ini.

Josep Maria Bartomeu pun segera melakukan klarifikasi agar rumor ini tak segera melebar.

"Neymar tak akan kembali ke Barcelona. Kami juga tak punya rencana untuk mengembalikannya," ujar Bartomeu seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Tidak ada komunikasi atau pertemuan. Kami memang tak suka dengan pemain yang membayar klasusul pelepasan lalu hengkang," ucap Bartomeu menambahkan.

PSG rela membayar klausul pelepasan Neymar sebesar 222 juta euro atau 3,5 triliun rupiah.

Jumlah tersebut menjadikan Neymar sebagai pemain termahal di dunia saat ini.

Neymar mengaku bahwa ia ingin memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangi Ballon d'Or jika bergabung dengan PSG.

Saat masih di Barcelona, Neymar masih dibayang-bayangi oleh Lionel Messi.