Unik! Di Hotel Crowne Plaza Bandung Ada Menu Pizza Rendang, Seperti Apa Rasanya?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Makanan asal Italia yaitu pizza dan pasta cukup banyak disukai oleh para pemburu kuliner.

Lelehan keju yang menggoda dan adonan roti yang lembut membuat siapapun akan langsung tergiur dengan aroma saus tomat yang menjadi ciri khasnya.

Pasta asal Italia selalu tersaji dengan isian yang sama, yaitu sosis, daging, yang kemudian berisi lelehan keju yang khas.

Namun di Crowne Plaza Bandung, Anda bisa menemukan pizza dengan sajian yang berbeda.

Adalah pizza rendang yang dibuat langsung oleh Demi Chef Crowne Plaza Bandung, Jonet Edi Sarwono.

Chef Jonet ketika memasak pizza rendang. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Chef Jonet mengatakan khusus di bulan Oktober, dia menyajikan menu pizza dan pasta all you can eat yang bisa dinikmati setiap Minggu di Mountain View Poolside Bar, mulai pukul 12.00-14.30 WIB.

Berbagai menu pasta bisa Anda nikmati di sini.

Namun dari sekian menu yang berbeda, ada pizza rendang yang berisi potongan daging rendang.

"Saya ingin memperkenalkan makanan khas Indonesia kepada pengunjung. Pizza itu tak hanya di isi dengan daging dan sosis, bisa di isi dengan bahan apapun," ujar Chef Jonet di Jalan Lembong 19, Minggu (21/10/2018).

• Suka Menu-menu Eropa Semisal Pizza? HB Grill Garden Punya 5 Menu Terbaru dan Kekinian

Chef Jonet membuat sajian pizza dengan otentik rasa rendang yang kuat rempahnya dan lengkap dengan bumbu dan daging rendang asli.