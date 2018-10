Takut Makan Nasi karena Bisa Bikin Gemuk? Lakukan Cara Ini agar Kalorinya Berkurang Hingga 50 Persen

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Karena itu, rasanya sulit dalam sehari masyarakat Indonesia tidak memakan makanan yang berasal dari padi itu.

Tak heran, ada ungkapan “Tidak kenyang bila tidak makan nasi”.

Sayangnya, nasi sering kali menjadi perusak diet.

Sebab dalam satu cangkir nasi, terdapat 240 kalori yang bisa berubah menjadi lemak jika tidak segera dibakar.

Untungnya, dilansir dari Intisari Online, tim peneliti dari College of Chemical Sciences di Sri Lanka yang dipimpin oleh Sudhair James menemukan cara memasak nasi yang bisa mengurangi kalorinya hingga 50 persen.

Dipaparkan oleh James dalam National Meeting and Exposition of the American Chemical Society pada bulan Maret 2015, metode memasak nasi ini sangat sederhana.

Anda hanya perlu sepanci air mendidih.

Lalu, masukkan satu sendok teh minyak kelapa untuk setiap setengah cangkir beras yang dimasak sebelum Anda memasukkan berasnya.

“Setelah matang, kita biarkan dingin di kulkas selama 12 jam. Begitu saja,” ujar James kepada Washington Post 25 Maret 2015.