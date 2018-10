Punya Banyak Haters, Deddy Corbuzier: Gue Lebih Sukses ketimbang Mereka yang Ngatain

TRIBUNJABAR.ID - Mentalis dan presenter Deddy Corbuzier memang dikenal memiliki banyak haters.

Tidak sedikit haters yang mencibir sikap Deddy Corbuzier yang percaya diri dan blak-blakkan dalam menanggapi suatu kasus.

Meskipun begitu, ternyata Deddy Corbuzier memiliki pendapat sendiri dalam menanggapi hatersnya.

Baru-baru ini, pria berumur 41 tahun tersebut mengunggah sebuah video motivasi melalui akun YouTube-nya pada Minggu (20/10/2018).

Dalam video berdurasi 8 menit lebih tersebut, Deddy menceritakan sepenggal kisah hidupnya.

Selama 25 tahun bergelut diduni hiburan ternyata bukan hal mudah untuk Deddy.

Banyak hal yang harus ia hadapi dan lewati untuk mencapai kesuksesan seperti saat ini.

Namun, ia tahu bahwa pada akhirnya akan ada orang-orang yang akan mencibir kesuksesannya.

"Let them be (biarkan saja mereka) at the end (pada akhirnya) kita yang meraih sukses, bukan mereka. Kita yang berusaha dengan diri kita sendiri dalam meraih sukses," ucap Deddy.

Menurut Deddy, dirinya dan penggemarnya harus lebih sukses dari orang-orang yang suka mencibir.