Jobseeker, Akhir Bulan Ini Ada Career Days di Sini, Yuk Datang dan Coba Peruntungannmu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masih mencari lowongan kerja? Akhir bulan ini masih ada kesempatan untuk Jobseeker.

Nah, bagi Anda lulusan SMA, SMK, D3, D4, S1 sampai S2, bisa bergabung dengan satu di antara perusahaan yang hadir untuk Anda dalam event The 14th Career Days of Telkom University ini.

Event bursa kerja tersebut akan dilaksanakan selama dua hari, mulai (24/10/2018) sampai (25/10/2018).

Event akan berlangsung di Aula Lantai Dasar Gedung Manterawu, Telkom University Jalan Telekomunikasi No 1 Terusan Buah Batu, Bandung, mulai buka pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Dikutip dari laman jadwalevent.web.id, event karir expo tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Anda hanya perlu registrasi terlebih dahulu melalui link cdc.telkomuniversity.ac.id/careerday

Selain melamar pekerjaan, pada event tersebut Anda juga bisa menemukan beberapa kegiatan lainnya.

Di antaranya, Walk in Interview, Submitting CV, Getting to know Company Profiles, English for Job Interview, dan Career Counselling.

Info lebih lanjut hubungi 022 7564108 ext. 2222, atau Email: cdc@telkomuniversity.ac.id, dan media sosial lainnya.

Facebook: Tel-U Career

witter: @TelUCareer

Instagram: @tel_u_career

Website: cdc.telkomuniversity.ac.id

