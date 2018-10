Garuda Buka Rute Bandung-Singapura, Ini Jadwal Penerbangannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah



TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Siapa tak kenal Singapura? Kota yang selalu membuat rindu siapa pun yang pernah mengunjunginya! Negara ini terkenal dengan surga belanjanya, mulai dari berbagai toko branded di sepanjang jalan Orchard Road, sampai dengan tempat belanja murah di Bugis Street. Bukan hanya itu, Singapura juga menawarkan berbagai tur keliling kota dengan mengunjungi tempat-tempat seperti Merlion Park, Esplanade, Marina Bay Sands, dan Gardens by the Bay.

Jika Anda bepergian bersama keluarga, kunjungi Universal Studio dan sempatkan jalan-jalan menikmati senja di Siloso Beach Sentosa. Untuk Anda yang tertarik mendalami sejarah Singapura, Anda bisa mampir ke Old Hill Street Police Station, Civil Defence Heritage Gallery, Armenian Church, Buddha Tooth Relic Temple & Museum dan masih banyak lagi. Sebelum pulang, jangan lupa sempatkan untuk menyicipi makanan lokal yang paling banyak digemari seperti Fried Carrot Cake, Laksa, Crabs, atau Chwee Kway.

General Manager PT Indonesia'>Garuda Indonesia (Persero) Cabang Bandung, Erina Damayanti mengatakan, terbang ke Singapura dari Bandung hanya memerlukan waktu yang singkat, hanya sekitar dua jam. Untuk itu, mulai 2 Desember 2018, maskapai penerbangan full service Indonesia'>Garuda Indonesia melayani penerbangan langsung dari Bandung ke Singapura.

"Akan ada empat kali penerbangan setiap minggunya, yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Keberangkatan dari Bandung - Singapura pukul 12.50 – 15.55, Singapura-Bandung 11.00 – 12.00," kata Erina di kantor Indonesia'>Garuda Indonesia Cabang Bandung Jalan Asia Afrika No. 81 (Hotel Grand Prama Preanger), Senin (22/10/2018).

Ia mengatakan, sebagai bentuk layanan, Indonesia'>Garuda Indonesia memberikan kemudahan antara lain diskon hingga 25% dengan cicilan 0% dari bank partner. Selain itu, calon penumpang juga bisa menikmati bonus 2x GarudaMiles atau tukarkan mileage dengan potongan 50% untuk pemesanan hingga 31 Desember 2018 dan penerbangan hingga 31 Maret 2019.

Pemesanan dan pembelian tiket Indonesia'>Garuda Indonesia dapat dilakukan melalui situs website www.garuda-indonesia.com, mobile app, contact centre 24 jam 0 804 1 807 807, kantor penjualan penjualan Indonesia'>Garuda Indonesia Cabang Bandung Jalan Asia Afrika No. 81 (Hotel Grand Prama Preanger), pada nomor telepon 022-4209468, WA Business GA Bandung 0821 2644 2898.