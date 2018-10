Jefri Nichol dan Amanda Rawles Kembali Ke Titik Nol, Pelajari Karakter Film Dear Nathan Hello Salma

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah film Something In Between rilis di bioskop, Jefri Nichol dan Amanda Rawles seringkali menjadi pasangan di dalam film layar lebar.

Harus menjalani syuting setelah menyelesaikan film yang berbeda membuat Amanda Rawles dan Jefri Nichol harus kembali mengingat karakter mana yang harus dimainkan oleh dirinya.

Harus berganti karakter dengan orang yang sama, tentu tidaklah mudah, apalagi sebagai pasangan chemistry diantaranya harus terlihat dan memberikan kesan bagi penontonnya.

Ditemui Tribun Jabar setelah meet and greet di Jalan Dago No 90, Amanda Rawles dan Jefri Nichol tampak kompak menggunakan kaos orange dengan paduan gaya yang santai.

Keduanya tampak lelah, namun tetap menyapa penggemarnya dengan penuh senyuman dan foto bersma.

Amanda mengatakan, Ia sempat lupa akan karakter Salma yang diperankannya di Dear Nathan. Ia memiliki cara berbeda untuk mengenal kembali karakter Salma.

"Aku membuang karakter sebelumnya yang pernah aku perankan, dan memasukan karakter Salma yang baru. Dibantu juga sama om Surya," ucap Amanda, Minggu (21/10/2018).

Hal yang serupa juga dialami Jefri Nichol, Ia mengaku sulit dan agak lupa dengan karakter Nathan.

"Aku harus kembali ke titik nol lagi, untungnya karakter Nathan ini nggak terlalu sulit untuk dipelajari, walaupun kompleks tetapi karakter Nathan bisa ditemukan dimana saja," ucap Nichol.

Menurut Nichol, karakter Nathan yang senang berkelahi bisa ditemukan di setiap tongkrongan dan anak SMA yang sedang mencari jati dirinya.

Dear Nathan Hello Salma yang merupakan sekuel dari Dear Nathan ini akan segera tayang di bioskop 25 Oktober 2018 mendatang.

