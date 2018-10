Bumi Aki Beri Beasiswa kepada Anak Karyawannya yang Berprestasi

Rumah Makan Bumi Aki memberi apresiasi kepada karyawan yang anaknya memiliki prestasi, berupa beasiswa selama satu tahun, bertepatan dengan hari jadi ke-31 Bumi Aki, di Jalan Raya Puncak No 59, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Minggu (21/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang anaknya memiliki prestasi, Rumah Makan Bumi Aki memberikan beasiswa selama satu tahun, bertepatan dengan hari jadi ke-31 Bumi Aki, di Jalan Raya Puncak No 59, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas.

"Sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah membantu Bumi Aki, bagi karyawan yang mempunyai anak sekolah dan berprestasi maka akan mendapatkan beasiswa atau biaya pendidikan selama satu tahun," kata Managing Director RM Bumi Aki, Anisha Desiliana Resti SH MH, Minggu (21/10/2018).

Ia mengatakan seiring perkembangan zaman, Bumi Aki tetap mempertahankan menu tradisional dengan cita rasa khas Sunda.

Menurutnya, selain menawarkan menu Sunda, Bumi Aki juga menyuguhkan view langsung ke arah Gunung Gede Pangrango.

Anisha mengatakan, pelayanan seperti di rumah sendiri memang selalu di kedepankan dengan konsep kepuasan pelanggan berbasis customer care.

"RM Bumi Aki dibangun dengan ketulusan hati untuk tetap setia melayani para pelanggan," katanya.

Anisha mengatakan, untuk memeriahkan hari jadi, pihaknya menggelar demo masak ala kungfu dengan menghadirkan Chef Muto.

Banyak atraksi yang dilakukan saat demo masak.

Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Bumi Aki yang saat ini terus mengembangkan sayapnya dengan kembali membuka cabang di beberapa wilayah yang salah satunya akan segera launching di Cibinong Bogor.

"Saat ini RM Bumi Aki sudah mempunyai empat cabang, di antaranya Bumi Nini Puncak – Jalan Raya Puncak no. 259, Cianjur, Bumi Nini Cisarua – Jalan Raya Cisarua no. 81 KM 18, Cisarua, Bumi Aki Bogor – Jalan raya pajajaran no. 51, Bogor dan Bumi Aki cibinong- Jalan Kolonel yos Edi Soedarso, Pakansari yang akan dibuka pada tanggal 25 Oktober 2018 mendatang," katanya.(fam)