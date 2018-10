Prediksi Line Up Persib Bandung vs Persebaya Surabaya - Kedua Tim Tak Diperkuat Pemain-pemain Kunci

Infografis Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

TRIBUNJABAR.ID - Prediksi Persib Bandung vs Persebaya Surabaya'>line up Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, kedua kesebelasan sama-sama tidak bisa menurunkan sejumlah pilar terbaiknya.

Beberapa pemain kunci Maung Bandung terganjal hukuman komdis PSSI.

Mereka adalah Jonathan Bauman, Ezechiel N Douassel, Bojan Malisic, dan Patrich Wanggai.

Selain itu, Onkyun-Oh juga tidak bisa memperkuat Pangeran Biru karena terkena akumulasi kartu kuning.

Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez menjelaskan, absennya sejumlah pemain tidak menjadi masalah baginya.

"No, sama sekali bukan kendala bagi tim kami. Semua pemain dipersiapkan untuk siap bermain kapan saja. Yang terpenting, organisasi dan karakter permainan sudah terbentuk dengan kuat," kata pelatih yang kerap dipanggil bobotoh dengan sebutan Abah Gomez itu.

Di sisi lawan, Persebaya Surabaya pun dalam kondisi pincang kala bentrok dengan Persib Bandung.

Beberapa pemain Bajul Ijo tidak bisa turun ke lapangan karena alasan cedera dan akumulasi kartu. Sebut saja Robertino Pugliara, David da Silva, Raphael Maitimo, dan Ok John.

Arsitek Persebaya Surabaya, Djadjang Nurdjaman mengungkapkan, ia akan lebih banyak menurunkan pemain lokal saat melawan Persib.

"Praktis kami lebih banyak menurunkan pemain lokal pada pertandingan besok (hari ini, red). Jadi ini situasi yang berat tapi kami optimistis dengan persiapan terakhir," kata pria yang sebelumnya sempat melatih Persib itu.