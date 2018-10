Kostum Terbaru Spiderman untuk Film yang Rilis 2019, Spider-Man: Far From Home

Tom Holland saat memerankan Spiderman di film yang rilis 2019, Spider-Man: Far From Home

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Beberapa waktu lalu, ramai beredar bocoran foto dan video dari lokasi shooting film Spider-Man: Far From Home di Madison Square Garden, New York City.

Film ini rencananya akan dirilis 2019 nanti.

Dalam bocoran tersebut terungkap bahwa karakter Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland ini nantinya akan menampilkan beberapa kostum baru, salah satunya adalah kostum dengan warna dominan hitam dan merah.

Kostum ini mirip dengan kostum utama Spidey di film Spider-Man: Homecoming yang berwarna dominan biru merah, namun kini warna biru tersebut digantkan dengan warna hitam.

Kemudian beberapa hari lalu, Tom Holland mengumumkan lewat Instagram bahwa film Spider-Man: Far From Home telah merampungkan proses shooting.

Tom yang telah menyelesaikan tugasnya, menyempatkan untuk mampir dalam acara talkshow Jimmy Kimmel Live. Ia nampaknya juga akan bercerita-cerita soal film kedua Spider-Man dari MCU ini.

Dalam teaser yang dibagikan lewat Twitter Jimmy Kimmel Live, terlhat Tom-Holland tampil sebagai bintang tamu dan main dalam sebuah sketsa.



Di sketsa komedi tersebut, Tom hadir dengan memakai kostum terbaru Spider-Man: Far From Home berwarna merah-hitam yang terinspirasi oleh kostum Superior Spider-Man dari komik Marvel.

Spider-Man: Far From Home sendiri kabarnya akan bersetting setelah film Avengers 4 dan baru dijadwalkan untuk tayang pada 5 Juli 2019. Jadi, mesti sabar dulu sob karena masih lumayan lama.

Ya, meski kebanyakan penggemar udah pada lihat kostum ini lewat bocoran foto dan video, tapi lebih sah lagi kalo dipamerkan langsung oleh pemerannya. Apalagi, Tom Holland di sini tampil dalam sketsa yang cukup kocak, coba simak deh!

