Warga Berharap Pemerintah Bisa Tertibkan Penghambat di Trotoar Jalan Raya Bandung-Garut

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sebagian pejalan kaki berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar dapat menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan sarana parkir liar di trotoar Jalan Raya Bandung-Garut, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pantuan Tribun Jabar, Kamis (18/10/2018), trotoar yang tidak berfungsi dengan baik itu, jarang digunakan oleh para pejalan kaki, lantaran, keberadaan PKL dan tempat parkir liar menutupi seluruh bagian trotoar.

Selain itu, trotoar di Jalan Raya Bandung-Garut ini pun, seringkali dilintasi oleh para pengendara roda dua, terutama pada waktu pagi hingga sore hari, hal tersebut tak jarang membuat geram para pejalan kaki.

