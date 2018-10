Terbukti TPPU, Aset Bos PT SBL Disita untuk Jemaah tapi Ferrari, Porshce, dan Bentley Tidak Disita

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - ‎Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menangani kasus penipuan jemaah umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) menyatakan, terdakwa Aom Juang Wibowo Sastraningrat dan Ery Ramdani terbukti melalukan tindak pidana pencucian uang.

Uang calon jemaah umrah ya‎ng telah disetor digunakan oleh kedua terdakwa untuk membeli sejumlah aset bergerak dan tak bergerak. Pada aset bergerak, uang calon jemaah itu digunakan untuk membeli kendaraan mewah merk Ferrari warna kuning seharga Rp 2,7 miliar, Porshce senilai Rp 1,2 miliar, Bentley seharga Rp 5 miliar, Range Rover Rp 1 miliar dan Ferarri 458 putih seharga Rp 5 miliar.

Namun, pada putusan hakim terkait aset, mobil mewah tersebut tidak disita‎ untuk dikembalikan ke calon jemaah seperti halnya aset-aset lainnya yang disita. Pengacara Aom Juang, Ade Muhammad Burhan mengatakan sedari awal aset mobil mewah itu tidak disita oleh penyidik Polda Jabar.

"Dari awal memang tidak disita maka tidak masuk pengembalian aset ke jemaah karena barang itu tidak ada karena sudah dikembalikan ke leasing (cicilan) dan sebagian sudah dijual untuk memberangkatkan jemaah. Makanya barang yang disita itu barang yang masih ada," ujar Ade di PN Bandung seusai persidangan, Kamis (18/10/2018).

