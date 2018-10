Sumur Kering, Selama Tujuh Bulan Warga Kecamatan Mandalajati Tak Dapatkan Air Bersih

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga kecamatan Mandalajati keluhkan kekurangan air bersih akibat dari tak kunjung turun hujan atau kemarau panjang.

Salah seorang warga kecamatan Mandalajati, Unen Saputra (45), mengatakan sudah berbulan-bulan dirinya beserta warga lainnya kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

"Sudah 7 bulan kurang air bersih, sumur juga jadi kering," ujar Unen Saputra saat ditemui Tribun Jabar, RT01 / RW 04, Keluruhan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Kamis, (18/9/2018).

