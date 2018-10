Setelah Neneng Hasanah Yasin jadi Tersangka, Kini Eka Supria Atmaja jadi Plt Bupati Bekasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi. Hal ini karena Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dijadikan tersangka kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, oleh KPK.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat penunjukan kepada Eka untuk bertugas menjadi Plt Bupati Bekasi tersebut di Gedung Sate, Kamis (18/10). Sebelumnya, Neneng dan Eka dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Bekasi pada 22 Mei 2017.

"Kami memberikan surat penugasan, menegaskan surat penugasan, bahwa kepemimpinan Kabupaten Bekasi, Plt Bupati, kepada Pak Eka. Ini surat tugas dari Mendagri," kata Uu seusai memberikan surat tersebut.

Menanggapi kasus yang menimpa Neneng, Uu mengingatkan semua pihak untuk lebih hati-hati menjalankan amanat dalam mengepalai sebuah daerah. Semua tindakan, katanya, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari penyimpangan keuangan.

"Ada aturan, tinggal kita laksanakan kegiatan secara legal dan ada payung hukum, jangan menyimpang. Aturan ada untuk memudahkan dan memberikan ruang kepada kita, untuk selalu dalam rel yang benar," katanya.

Uu pun memberikan amanat kepada Eka untuk selalu menjaga kebersamaan dengan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan. Selain dengan muspida, kebersamaan dengan masyarakat pun harus dibangun.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi. Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat Pemkab Bekasi sebagai tersangka.

