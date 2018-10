Sempat Ditipu Akta Cerai Palsu oleh Mantan Suami, Mutiah Senang Bisa Daftar Membuat Akta Cerai Asli

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Mutiah (47), warga Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, merasa senang bisa daftar membuat akta cerai asli ke Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/10/2018).

Ia datang bersama pegawai pemerintah Desa Gintung Lor.

Pasalnya, ia merasa dirugikan akibat pemalsuan akta cerai dari mantan suaminya, M Udin Mubasir (40), pada tahun 2016.

"Saya datang bersama aparat desa ingin membuat akta cerai asli. Senang akhirnya bisa membuat akta cerai," katanya saat ditemui di PA Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/10/2018).

