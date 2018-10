PSGC Ciamis Gerak Cepat di Bursa Transfer Pemain Liga 3 2018: Kami Ingin Pemain Berkualitas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Setelah berhasil lolos ke babak 32 besar Liga 3 Nasional melalui babak play off (dengan kemenangan agregat 19-0 lawan Persih Masurai Bangko Jambi), PSGC Ciamis langsung bergerak cepat.

PSGC Melakukan seleksi pemain baru sejak Selasa (16/10/2018).

Untuk merekrut pemain baru tersebut, PSGC melakukan seleksi tertutup selama seminggu.

“Diharapkan selama seminggu ini sudah tuntas seleksi pemain. Setelah itu langsung latihan. PSGC butuh pemain yang lebih berkualitas untuk semua posisi,” ujar juru taktik PSGC, Heri Rafni Kotari, kepada Tribun di Stadion Galuh Ciamis, Rabu (17/10/2018) sore.

Menghadapi babak 32 besar Liga 3 Nasional yang dimulai tanggal 24 November 2018, menurut Heri, PSGC perlu perombakan tim.

Pemain-pemain baru yang bakal direkrut, katanya, harus lebih berkualitas dibanding pemain yang memperkuat PSGC di babak penyisihan (fase grup) lalu.

