Pramuka Jadi Mitra Strategis Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Gerakan pramuka menjadi mitra strategis Bawaslu Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan Pemilu 2019.

Bentuk pengawasan tersebut dapat menjadi pengawasan pemilu partisipatif.

Dengan adanya pengawasan tersebut, kerja-kerja pengawasan dianggap akan lebih optimal.

