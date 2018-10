Perkembangan UKM Dinilai Bisa Meningkatan Perekonomian di Kota Cimahi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Perkembangan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Cimahi dinilai bisa mempengaruhi terhadap meningkatnya perekonomian di Kota Cimahi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, Adet Candra, di sela kegiatan Gebyar UKM Jaman Now di Gedung Cimahi Technopark, Jalan Baros Kota Cimahi, Kamis (18/10/2018).

"Jadi pertumbuhan ekonomi perkapita untuk menekan kesenjangan pendapatan harus didongkrak. Salah satunya dengan mengembangkan industri sektor riil yaitu UKM-IKM," katanya.

