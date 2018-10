Pelaku UKM di Kota Cimahi Harus Bisa Jadi Bagian dari Kegiatan Usaha Jaman Now, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Cimahi diharuskan bisa menjadi bagian dari kegiatan usaha Jaman Now agar bisa bersaing di tingkat nasional.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara para pelaku usaha mengikuti tren kemajuan teknologi yang berkembang terutama melakukan pemasaran secara online.

Executive Vice President International Council Small Business (ICSB) Indonesia, Jacky Mussry, mengatakan, topik UKM Jaman Now menjadi sajian utama yang diharapkan mampu membawa sejumlah UKM lokal meningkatkan kapasitasnya.

