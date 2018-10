Pamerkan Produk UKM Binaannya, BI Siap Gelar Ciayumajakuning Enterpreneur Festival 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon bakal menggelar Ciayumajakuning Enterpreneur Festival (CEF) 2018.

Festival itu memamerkan produk usaha kecil menengah (UKM) binaan KPw BI Cirebon.

Para pelaku UKM itu berasal dari berbagai daerah di Wilayah III Cirebon.

