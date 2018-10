Marak Galian Pasir, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Imbau Pengusaha Jangan Nakal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Maraknya galian pasir di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon mengimbau para pengusaha agar tidak nakal.

Pasalnya, banyak pengusaha galian pasir yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, semisal melanggar batas lahan galian.

"Jangan nakal, nyuri-nyuri, dan ngibulin. Harusnya menggali sampai kedalaman sekian, kemudian melebihi itu. Gunakan batas sesuai izin, jangan melebihi," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi, saat ditemui di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, pengusaha harus berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah termasuk pemerintah desa setempat.

"Kita minta taat aturan termasuk Perda sehingga tidak ada keributan," katanya.

Apabila ada pengusaha galian pasir yang melanggar, DPRD minta aparat menindak tegas.

