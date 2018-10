Malam Puncak Hari Santri 2018 di Bandung Nanti, Dihadiri Sabyan Gambus sampai Presiden Joko Widodo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan bakal hadir pada Malam Puncak Hari Santri 2018 atau Santriversary yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu malam (21/10/2018).

Selain itu, direncanakan akan hadir juga Grup Musik Religi Milenial Sabyan Gambus; Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ribuan masyarakat dari berbagai ormas Islam dan pondok pesantren di Jawa Barat dan sekitarnya diperkirakan akan hadir.

