Ini Cerita Saksi Mata mengenai Kronologi Kebakaran Puluhan Kios di Pasar Kalitanjung Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ridal (32) terkejut saat melihat api tiba-tiba muncul dari salah satu kios di depan Pasar Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis (18/10/2018).

Ia pun bergegas mencari pertolongan, namun api semakin membesar.

"Itu apinya langsung besar, yang punya kios panik berlarian," kata Ridal saat ditemui di lokasi kejadian.

Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya, Sama-sama Incar Poin Penuh, Duel Mario Gomez Vs Djanur https://t.co/00yyv4dxjc via @tribunjabar