Hanya Ada Makanan Instan, Para Korban Gempa dan Tsunami Palu Cari Makanan Tambahan untuk Bayi Mereka

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah ibu yang memiliki bayi maupun balita mencari kebutuhan makanan tambahan untuk sang buah hati di Posko #SultengBergerak.

Posko tersebut merupakan posko yang dikelola oleh banyak relawan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, para ibu tersebut mencari makanan tambahan untuk mencukupi gizi sang anak.

Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya, Sama-sama Incar Poin Penuh, Duel Mario Gomez Vs Djanur https://t.co/00yyv4dxjc via @tribunjabar