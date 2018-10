Gerebek Apartemen Bogor Valley, Bima Arya Bongkar Praktek Prostitusi Online

TRIBUNJABAR.ID - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, bersama sejumlah petugas Satpol PP Kota Bogor dan pihak kepolisian melakukan pengerebagan di Apartermen Bogor Valley, Rabu (17/10/2018).

Penggerebegan tersebut dilatarbelakangi banyaknya laporan terkait dugaan prostitusi online di apartemen tersebut.

Dilansir dari Tribunnewsbogor.com, Saat petugas Satpol PP Kota Bogor menggerebek satu kamar di lantai 18, terdapat 'pemandangan' yang mencurigakan.

Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya, Sama-sama Incar Poin Penuh, Duel Mario Gomez Vs Djanur https://t.co/00yyv4dxjc via @tribunjabar