Flyover Padasuka yang Habiskan Dana Rp 17 Miliar Masih Belum Sempurna, Begini Kata Kadin PUPR Cimahi

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Achmad Nuryana siap melaksanakan permintaan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna untuk memperluas jalan yang menuju Flyover Padasuka.

Ajay menilai akses Jalan Usman Dhomiri dan Jalan Padasuka menuju flyover masih kurang lebar dan bisa menyebabkan kemacetan.

Untuk itu ia meminta jalan tersebut agar segera diperlebar.

"Jalan masuk ke sini akan kita tinggikan atau dioverlay. Jadi dari segi ukuran akan bertambah lebar," ujar Achmad Nuryana di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Kamis (18/10/2018).

Sehingga kata dia, kualitas flyover ini nantinya akan meningkat.

Namun, pihaknya membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk memperlebar jalan tersebut.

Ia mengatakan, pelebaran dan perbaikan kualitas jalan menuju Flyover Padasuka akan dilaksanakan secara bertahap dan statusnya akan menjadi jalan Kota.

"Saat ini masih jalan lingkungan. Untuk perbaikan, akan dicicil," katanya.

