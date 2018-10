Desember Tahun Ini, Disdik Jabar Targetkan Selesai Bangun 5 SMK Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah membangun 5 SMK baru di Jawa Barat.

Kelima SMK tersebut ditargetkan selesai dibangun pada pertengahan atau akhir Bulan Desember 2018.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dodin Rusmin Nuryadin, ketika ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/10/2018).

"Kebetulan tahun ini sudah ada pemenang (tender). Di lapangan sudah dibangun, sudah pemasangan fondasi, targetnya tiga bulan selesai," ujarnya.

