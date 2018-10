Dedi Kusnandar Sudah Tak Sabar Hadapi Persebaya Surabaya yang Diarsiteki Djanur

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang tangguh milik Persib Bandung, Dedi Kusnandar mengaku, Persebaya bukanlah tim asing baginya.

Sebelum resmi berkostum Maung Bandung, pemilik nomor punggung 11 itu sempat menjadi bagian dari skuat Persebaya pada musim 2013/2014.

Bersama Persebaya, Dedi bermain sebanyak 19 kali dan telah menyumbang satu gol.

Pada pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (20/10/2018), Dedi pun akan kembali bertemu Djadjang Nurdjaman.

