Chinese Food dan Tempat Nyaman Juga Instagramable? Datang Saja ke Blockchain Kafe

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menu chinese food kian ramai diminati oleh pencinta kuliner yang ada di Bandung. Mulai dari dimsum, mie kuah wonton, kwetiaw banyak ditemukan di berbagai kafe dan restoran yang ada di Kota Kembang.

Banyaknya peminat makanan chinese di Bandung membuat Blockchain menghadirkan aneka menu chinese denga harga yang terjangkau. Kafe yang berkonsep homie dan instagramable ini berada di Jalan Kamuning No 8A.

Ketika memasuki kafe ini Anda akan melihat dinding yang berwarna-warni, tempatnya begitu feminim dengan nuansa warna pink, hijau, dan biru muda.

