Bos PT SBL Divonis 2 Tahun Penjara Plus Denda Rp 100 Juta, Terbukti Menipu Calon Jemaah Umrah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis bos PT Solusi Balad Lumampah (PT SBL), Aom Juang Wibowo Sastraningrat berupa hukuman 2 tahun penjara plus denda Rp 100 juta. Majelis hakim juga memvonis staf PT SBL Ary Ramdani 1 tahun 6 bulan penjara plus denda 50 juta.

Vonis yang disampaikan dalam sidang beragendakan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (18/10/2018), itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa hukuman 1 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan uang milik jemaah umrah PT SBL.

Hakim juga menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis hakim sesuai tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dan TPPU Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan TPPU.

Dalam amar putusannya majelis hakim juga memerintahkan agar 88 aset milik terdakwa yang terbukti dari hasil tindak pidana pencucian uang disita untuk dikembalikan kepada jemaah melalui terdakwa.

"Barang bukti dari 1 sampai 88 dikembalikan lagi ke asosiasi jemaah yang sudah dibentuk berdasarkan akta notaris melalui terdakwa," ujar ketua majelis hakim, Tardi SH, saat membacakan amar putusannya.

Aset itu antara lain, tanah dan bangunan di Jalan Dewi Sartika senilai Rp 30 miliar lebih, kendaraan roda dua dan empat serta uang tunai total Rp 2 miliar lebih. Ada juga aset bergerak yang dikembalikan lagi ke perusahaan pembiayaan karena masih dalam cicilan.

Terdakwa Aom dinilai gagal memberangkatkan 12,845 calon jemaah karena uang jemaah yang disetorkan pada dua terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadi.

