Bisakah Anda Menjawab Soal Matematika SD China ini? Banyak yang Gagal, lho

TRIBUNJABAR.ID - Soal Matematika siswa sekolah dasar (SD) di China menyebar lewat pesan-pesan di Whatsapp dan diterima redaksi Kompas.com.

Soal itu tampak sederhana, tak ada penjelasan rumit yang menyertainya, tetapi banyak orang gagal menjawab dan menguraikan logika jawabannya.

Dalam soal itu, digambarkan dua meja dengan kucing dan kura-kura.

Jumlah tinggi meja dan kucing diketahui, begitu juga dengan total tinggi meja dan kura-kura.

Pertanyaannya, siswa diminta menghitung tinggi mejanya saja.

Coba Anda hitung? Bisakah?

Ahli Matematika dari Institut Teknologi Bandung sekaligus pengelola komunitas Anak Bertanya, Hendra Gunawan, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (18/10/2018), sambil tertawa mengatakan, "Itu soal aljabar saja."

Misal tinggi kucing adalah K, tinggi kura-kura adalah k, dan tinggi meja adalah M.

Maka, Hendra menguraikan, "K+M-k= 170 dan k+M-K= 130. Jumlahkan 2M = 300.

Jadi M atau tinggi meja adalah 150. Satuannya cm tentunya."

Sekarang, bisakah Anda selesaikan soal ini?

Floyd adalah seorang musisi. Dia mendapatkan nilai kontrak rekaman sebesar 200 dollar AS per bulan dan tambahan 12 dollar AS per kopi yang terjual.

Bulan lalu, dia mendapatkan uang 644 dollar AS. Berapa kopi yang berhasil dijual Llyod? Selamat menjawab!

(Kompas.com/Yunanto Wiji Utomo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Matematika SD China Tersebar, Bisakah Anda Menjawabnya?"

