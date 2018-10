Berburu Kuliner Sehat di Gado-gado Waras Mang Ihin, Kuah Kacangnya Lembut dan Pas di Lidah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kekayaan kuliner di Bandung memang sudah terkenal sejak lama. Kuliner legendaris di sini umumnya didominasi oleh penganan khas tradisional Sunda maupun Nusantara.

Satu di antara kuliner yang sudah lama dikenal di Bandung adalah gado gado.

Penganan berbahan sesayuran serupa lotek ini banyak difavoritkan oleh semua kalangan karena rasanya yang segar dan gurih, serta menyehatkan.

