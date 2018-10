Begini Tantangan Membuat Program Studi Baru yang Kekinian Menurut Rektor Unpad

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam menjawab tantangan dunia dan perkembangannya yang begitu pesat, perguruan tinggi ditunjung oleh Presiden Jokowi sebagai lembaga yang dapat merespon dengan cepat.

Presiden Joko Widodo pun meminta perguruan tinggi untuk berani menghapus fakultas atau program pendidikan yang sudah usang dan tak sesuai perkembangan zaman.

Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi negeri, menjawab tantangan tersebut dengan mendorong adanya prodi-prodi baru.

