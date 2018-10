Bandung Krisis Air Bersih, Tokoh Masyarakat Jabar Ini Berikan Bantuan Air Bersih Pada Warga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Krisis Air yang terjadi di wilayah Kota Bandung, diantaranya di kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh masyarakat Jawa Barat Happy Bone Zulkarnaen berikan air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan di kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Ketua Tim Happy Bone Zulkarnaen, Purnama Alam, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk simpati pihaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan yang terjadi di Jawa Barat.

