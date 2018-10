Suami Palsukan Kematian Karena Dikejar Utang, Istri Ajak Dua Anaknya Bunuh Diri sebagai Bukti Cinta

Seorang pria bermarga He memalsukan kematiannya, tetapi sang istri tak mengetahui rencana tersebut lalu mengajak dua anak perempuannya bunuh diri.

TRIBUNJABAR.ID, SHANGHAI - Kisah tragis sebuah keluarga menjadi sorotan publik di Cina saat ini.



Seorang pria memalsukan kematiannya, tetapi sang istri tak mengetahui rencana tersebut lalu mengajak dua anak perempuannya bunuh diri.



Dilansir dari Shanghaiist, kejadian berawal saat pria bermarga He (31) itu hilang pada 19 September 2018.



Mobil yang ia pinjam ditemukan di Sungai Zijiang daerah Xinhua, tetapi tubuhnya tak ditemukan polisi.



Tiga minggu kemudian, istrinya, bermarga Dai (34), bunuh diri bersama dua anaknya, yang berumur 4 dan 3 tahun.



Dai tertangkap kamera pengawas mengikat kedua anaknya lalu melemparkan mereka ke kolam dekat desanya.



Kemudian ia menceburkan diri ke kolam, menyusul kedua anaknya.

Dai sempat meninggalkan pesan terakhir di WeChat sebelum bunuh diri.



Dirinya mengaku tak sanggup lagi menghadapi tuduhan keluarga He sebagai penyebab kematian sang suami.



Ia juga mengatakan, diangggap malas, gila, dan boros oleh keluarga suaminya itu.



Selain itu, Dai mengaku bahagia menikah dengan suaminya dan nekat bunuh diri agar bisa kembali bersama.



Sehari setelah tiga mayat itu ditemukan, He ke kantor polisi dan mengaku memalsukan kematian demi uang asuransi untuk membayar utang-utangnya.



He lantas ditahan, dan keluarganya balik dituduh oleh keluarga Dai sebagai penyebab kematian Dai.(*)