Program OKE OCE Dinilai Gagal, Ini Jawaban Sandiaga Uno

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship atau OKE OCE (satu Kecamatan satu pusat kewirausahaan) sedang menjadi sorotan.

Tak sedikit yang menilai program yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta itu gagal.

Saat ditanya Tribun Jabar mengenai OKE OCE, calon wakil presiden Sandiaga Uno menepis program tersebut gagal.

Dia mengatakan, pihak yang menilai gagal biasanya adalah oposisi.

"Boleh saja kalau yang menilai gagal. Tapi, bukti realnya itu pengangguran di DKI Jakarta turun 20 ribu (orang berkat OKE OCE)," ujarnya di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (16/10/2018).

OKE OCE diklaim oleh Sandiaga Uno sebagai satu solusi penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, kata dia, peminatnya sudah lebih dari 55 ribu orang.

"Di Jakarta sudah mencapai tahap pelatihan pendampingan," ujar calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto itu.