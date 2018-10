Penampilan Mita The Virgin Berubah Drastis, Pakai Rok, Heels, dan Berambut Panjang, Tomboinya Hilang

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Mita The Virgin berubah drastis setelah dipakaikan rok, heels, dan rambut panjang palsu.

Kesan tomboi dari Mita The Virgin pun sesaat hilang.

Mita The Virgin terlihat lebih feminin dan anggun.

Mita The Virgin bahkan mengunggah potret versi femininnya ini melalui Instagram.

Mita The Virgin tampak berpose dengan Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur.

"Setiap mampir talkshow slalu dikerjain begini.. Tp ttp tampil apa adanya adalah hal paling nyaman meskipun org gak suka.. Intinya Be your self.. Suka ga suka ya inilah saya," tulis Mita The Virgin.

Potret ini pun menuai pujian dari netizen.

Berikut ini komentar netizen terhadap penampilan Mita The Virgin.

ibrabazhier: sumpah lu manis bet kak kalo rambut panjang

sivajapfa: Sederhana tp cantik