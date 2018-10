4 Fitur WhatsApp yang Jarang Mungkin Jarang Anda Gunakan, padahal Penting dan Bermanfaat

TRIBUNJABAR.ID - Tidak bisa dipungkiri, kini WhatsApp menjadi satu aplikasi olah pesan instan yang banyak digunakan para pengguna smartphone.

Berdasarkan data yang dilieilis We Are Social, WhatsApp menjadi aplikasi pesan instan paling banyak digunakan di seluruh dunia per Desember 2017.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, WhatsApp mempunyai pengguna aktif harian sebanyak 1,3 miliar per Juli 2017.

Setiap harinya, lebih dari 60 miliar pertukaran pesan antar pengguna WhatsApp di seluruh dunia.

Namun dari banyaknya angka tersebut, masih banyak pengguna WhatsApp yang justru belum mengerti atau tidak menggunakan semua fitur pada aplikasi berlogo warna hijau itu.

Berikut Tribun Jabar himpun empat fitur WhatsApp yang jarang digunakan, padahal penting dan sangat bermanfaat.

1. Pesan Berbintang (Starred Messages)

4 fitur WhatsApp yang jarang digunakan (Brandsynario)

Dalam sehari, tentunya pengguna menerima berbagai pesan WhatsApp dari kontak yang berbeda.

Untuk memilah-milah mana pesan penting, pengguna bisa menggunakan fitur Pesan Berbintang.

Fitur ini akan menyimpan pesan penting, baik chat personal atau grup. Pengguna pun bisa dengan mudah mencari pesan tersebut meski sudah tertumpuk pesan lainnya.