Sadio Mane Alami Cedera Patah Jari, Pertanda Buruk untuk Liverpool?

TRIBUNJABAR.ID - Liverpool mendapat berita tidak menyenangkan dari salah satu pemain andalannya, Sadio Mane, yang mengalami cedera saat memperkuat timnas Senegal.

Sadio Mane terindikasi mengalami cedera saat bermain untuk timnas Senegal melawan Sudan pada pertandingan babak kualifikasi Piala Afrika, Minggu (14/10/2018).

Sadio Mane was taken to the hospital this afternoon due to a minor injury in his hand ahead of Senegal's game against Sudan.