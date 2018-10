Hasil Persib Bandung vs Persipura, Mario Gomez: Apa yang Kalian Pikirkan Jika Kehilangan 7 Pemain?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Unggul dalam catatan pertemuan membuat Persib Bandung tampil percaya diri saat menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Mandala Jayapura, Senin (15/10/2018) sore.

Tuan rumah nyaris memenangkan pertandingan tapi Persib Bandung mampu memaksa Persipura Jayapura untuk berbagi poin setelah laga berakhir 1-1.

Tembakan menyusur tanah ke pojok kiri gawang Persipura Jayapura yang dilepaskan Ghozali Siregar menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan. Gol Persipura Jayapura dicetak Hilton Moreira pada menit 52.

Hasil imbang ini sebenarnya tak cukup menguntungkan bagi kedua tim.

Tambahan satu poin inipun membuat Persib Bandung masih bertahan di puncak klasemen sementara Liga 1 2018 tapi para pesaing terus mendekat.

PSM Makasar kian membayang-bayangi Persib Bandung berkat koleksi 44 poin atau hanya minus satu poin daripada milik Persib Bandung, 45 poin.

Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, mengatakan hasil imbang dari Persipura Jayapura ini tetap harus disyukuri timnya yang masih berada di puncak klasemen Liga 1.

"Ya, ini sangat bagus kita dapat poin di sini, karena di sini tempat yang sulit karena kita mencoba untuk menang di 90 menit terakhir. It's ok, one poin it's ok," ujar Mario Gomez setelah pertandingan.

Menurutnya, sulit untuk melewati setiap pertandingan dengan kondisi tim yang pincang, tanpa sejumlah pemain inti yang absen karena sanksi dari Komisi Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Komdis PSSI).