Yuk Mampir ke Gramedia Jalan Supratman, Ada Promo Menarik Loh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Toko Buku Gramedia kembali hadir membuka gerai baru di Jalan W.R. Supratman nomor 96, Cibeunying Kaler, Bandung.

Hadirnya gerai baru ini disertai promo menarik bagi para pengunjung. Promo tersebut berlaku dari tanggal 15 hingga 28 Oktober 2018.

Promo tersebut di antaranya, setiap pembelian produk senilai Rp 300 ribu, berkesempatan mendapat lucky dip dengan hadiah Smartphone Samsung Galaxy A3 , tas Millors, mouse Logitech, tas Eversac, voucher, merchandise Gramedia.

Selain itu, pengunjung juga akan mendapat potongan Rp 50 ribu setiap transaksi pembelian buku terbitan Kompas Gramedia senilai Rp 250 ribu.

Pengunjung yang memiliki kartu kredit dan debit BNI juga akan mendapat diskon 10% untuk buku terbitan Gramedia.

Pembukaan Toko Buku Gramedia, Jalan WR Supratman, Cibeunying Kaler, Bandung, Senin (15/10/2018) (Tribun Jabar/Resi Siti Jubaedah)

Tidak lupa juga bagi pelanggan Telkomsel, dapat melakukan Redeem Point Telkomsel senilai Rp 50 ribu untuk pembelian buku.

Selain itu, Toko Buku Gramedia Jalan Supratman memiliki lebih dari 6000 koleksi buku, terdiri dari buku populer, semisal buku best seller dan buku terbitan terbaru.

"Untuk new arrival dan best seller, kami ada fiksi. Fiksi juga pilihan karena tempatnya terbatas. Kemudian religion, bisnis, children juga banyak, kemudian yang ngetren itu persiapan Tes CPNS. Non book -nya stationery, harganya sangat kompetitif, kami juga ada display komputer," ujar Store Manager, Wahyu Raharja, saat ditemui Tribun Jabar di Gramedia Jalan Supratman, Senin (15/10/2018).

Tunggu apa lagi, yuk belanja di gerai baru Toko Buku Gramedia, Jalan WR. Supratman 96, Cibeunying Kaler, Bandung.

