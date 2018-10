Persipura Vs Persib 1-1, Begini Kata Mario Gomez

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persipura Vs Persib di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, berakhir 1-1.

Laga yang digelar di Stadion Mandala, Senin (15/10/2018) itu berjalan cukup menarik.

Gol pertama lahir dari kaki Hilton Moreira pada menit ke-52.

Sementara gol balasan Persib dicetak oleh Ghozali Siregar pada menit ke-67.

Terkait hasil pertandingan ini, Pelatih Persib, Mario Gomez, cukup puas dengan hasil yang didapat Atep dkk.

"Ini sangat bagus kita dapat poin di sini karena di sini tempat yang sulit," ujar Gomez dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Awalnya, pelatih asal Argentina ini menargetkan kememangan pada laga sore tadi.

Namun, hasil imbang ini kata Gomez patut disyukuri.

"Karena kita di sini kita mencoba untuk menang di 90 menit terakhir. tapi its ok, one poin its ok," ucapnya.