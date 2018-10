Persipura Jayapura vs Persib Bandung, Berikut Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim

Persipura Jayapura vs Persib Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dalam pertandingan Persipura Jayapura vs Persib Bandung, Pangeran tampaknya bakal merombak komposisi pemain lini serang.

Maung Bandung masih tanpa duet Jonathan Bauman dan Ezechiel N Douassel dalam laga Persipura Jayapura vs Persib Bandung di Stadion Mandala, Senin (15/10/2018).

Pelatih Mario Gomez pun kehilangan Patrich Wanggai. Karena itu, pelatih asal Argentina itu mengandalkan Muchlis Hadi untuk membobol gawang Mutiara Hitam.

Ia sudah membuktikan ketajamannya saat mencetak satu gol saat Persib kalah 1-2 dari Madura United meski penyerang muda itu pun sempat menyia-nyiakan satu peluang emas dalam laga yang sama.

Keputusan lain, Mario Gomez kemungkinan mengistirahatkan Airlangga Sucipto dari skuat utama. Performa sang pemain tak cukup bagus saat menghadapi Madura United.

Sebagai gantinya, Mario Gomez tampak akan memainkan Oh In Kyun di belakang Muchlis Hadi.

Oh In Kyun sempat melakoni peran ini saat Persib Bandung Vs Madura United dan bisa membuat permainan tim asuhan Mario Gomez lebih hidup.

Mereka akan didukung Ghozali Siregar, Kim Jeffrey Kurniawan, Hariono, dan Atep dari lini tengah.

Persib Bandung juga masih tak diperkuat Bojan Malisic dalam pertandingan di pekan 25 Liga 1 2018 ini.