Pelatih Mario Gomez Bersyukur Curi Poin, Persib Bandung Tetap Pimpin Klasemen Liga 1 [VIDEO]

HEADLINE koran TRIBUN JABAR edisi Selasa 16 Oktober 2018, menyajikan laporan utama tentang laga Persib Bandung melawan Persipura Jayapura.

Unggul dalam catatan pertemuan membuat Persib Bandung tampil percaya diri saat menghadapi Persipura di Stadion Mandala Jayapura, Senin (15/10/2018) sore.

Meski sempat tertinggal menyusul gol melengkung Hilton Moreira menit 52, Persib akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada pertengahan babak kedua.

Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, mengatakan hasil imbang dari Persipura ini tetap harus disyukuri. \

Paling tidak karena hasil ini membuat mereka masih berada di puncak klasemen Liga 1.

"Ya, ini sangat bagus kita dapat poin di sini. Ini tempat yang sulit, kita mencoba untuk menang sepanjang 90 menit pertandingan. One poin its ok," ujar Mario Gomez. (*)

Bagaimana pendapat mantan pemain Persib, Gilang Angga tentang hasil imbang melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala Jayapura, padahal tampil tanpa pemain kunci?

