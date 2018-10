Ini 6 Langkah Cuci Tangan yang Benar

// e?encodeURIComponent(wa(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))}function M(a,b,c,d){a.a.push(b);a.b[b]=va(c,d)}function ya(a,b,c,d){b=b+"//"+c+d;var e=za(a)-d.length;if(0>e)return"";a.a.sort(function(a,b){return a-b});d=null;c="";for(var f=0;f =l.length){e-=l.length;b+=l;c=a.c;break}else a.f&&(c=e,l[c-1]==a.c&&--c,b+=l.substr(0,c),c=a.c,e=0);d=null==d?h:d}}a="";null!=d&&(a=c+"trn="+d);return b+a}function za(a){var b=1,c;for(c in a.b)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.c.length-1};function Aa(a,b,c,d){if(Math.random()<(d||a.a))try{if(c instanceof L)var e=c;else e=new L,pa(c,function(a,b){var c=e,d=c.h++;a=va(b,a);c.a.push(d);c.b[d]=a});var f=ya(e,a.f,a.b,a.c+b+"&");f&&ha(u,f)}catch(h){}};var N=null;function Ba(){var a=u.performance;return a&&a.now&&a.timing?Math.floor(a.now()+a.timing.navigationStart):w()}function Ca(){var a=void 0===a?u:a;return(a=a.performance)&&a.now?a.now():null};function Da(a,b,c){this.label=a;this.type=b;this.value=c;this.durati 0};var O=u.performance,Ea=!!(O&&O.mark&&O.measure&&O.clearMarks),P=function(a){var b=!1,c;return function(){b||(c=a(),b=!0);return c}}(function(){var a;if(a=Ea){var b;if(null===N){N="";try{a="";try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&&(N=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:"")}catch(c){}}b=N;a=!!b.indexOf&&0<=b indexOf("1337")}return a});function Fa(){var a=Q;this.b=[];this.c=a||u;var b=null;a&&(a.google_js_reporting_queue=a.google_js_reporting_queue||[],this.b=a.google_js_reporting_queue,b=a.google_measure_js_timing);this.a=P()||(null!=b?b:1>Math.random())}function Ga(a){a&&O&&P()&&(O.clearMarks("goog_"+a.uniqueId+"_start"),O.clearMarks("goog_"+a.uniqueId+"_end"))}Fa.prototype.start=function(a,b){if(!this.a)return null;var c=Ca()||Ba();a=new Da(a,b,c);b="goog_"+a.uniqueId+"_start";O&&P()&&O.mark(b);return a};function Ha(){var a=R;this.c=Ia;this.f=this.b;this.a=void 0===a?null:a}function Ja(a,b,c,d,e){try{if(a.a&&a.a.a){var f=a.a.start(b.toString(),3);var h=c();var g=a.a;c=f;if(g.a&&"number"==typeof c.value){var k=Ca()||Ba();c.durati l="goog_"+c.uniqueId+"_end";O&&P()&&O.mark(l);g.a&&g.b.push(c)}}else h=c()}catch(n){g=!0;try{Ga(f),g=(e||a.f).call(a,b,new U(V(n),n.fileName,n.lineNumber),void 0,d)}catch(y){a.b(217,y)}if(!g)throw n;}return h}function Ka(a,b,c,d,e){var f=La;return function(h){for(var g=[],k=0;k // // TRIBUNJABAR.ID - 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Global, perlu kamu tahu cuci tangan tidaklah sembarangan perlu adanya enam langkah yang tidak boleh terlewatkan.



Apalagi ketika kamu sedang traveling ke sebuah lokasi wisata, pasti akan lebih banyak mengumpukan kuman dari beberapa media, seperti di bandara.



Bandara menajadi lokasi yang rawan ditemukannya kuman.



Kuman dapat berpindah hanya dengan satu sentuhan saja, untuk itu tindakan mencuci tangan menjadi sebuah kegiatan yang wajib untuk dilalukan.



Mencuci tanngan merupakan teknik kebersihan yang penting untuk membantu dalam mencegah penyakit dan menjada makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi.



Dilansir Tribun Travel dari Bold Sky, berikut ini ada enam langkah mencuci tangan sesuai dengan Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



1. Basahi tangan kamu dengan air bersih yang mengalir dan tak berwarna.



2. Oleskan cukup sabun dan busa dengan menggosok tangan.



3. Bersihkan bagian punggung tangan kamu, di antara jari-jari dan di bagian bawah kuku kamu.



4. Bilas kedua tangan kamu setidaknya selama 20 detik.



5. Bilas kedua tangan kamu dengan air mengalir.



6. Keringkan tangan dengan handuk bersih atau penggering udara.



Penyakit yang mudah menyebar dengan tidak mencuci tangan.



Ada sekitar empat jenis penyakit dengan gejalan yang bermacam-macam yang bisa menyerang tubuh jika melupakan aktivitas mencuci tangan.



- Viral gastroenteritis



Disebabkan oleh norovirus, penyakit ini menyebar ketika orang tidak mencuci tangan dengan baik.



Penyakit ini ditandai dengan diare, kram perut, sakit kepala, nyeri otot atau nyeri sendi.



- Penyakit Udara (Airborne)



Penyakit ini termasuk flu biasa, influenza, hingga meningitis.



Menghasilkan lebih dari satu gejala penyakit, seperti sakit kepala, kelenjar bengkak, bersin, hingga batuk.



Penyebab utama disebabkan oleh tangan yang selalu berkontak dengan cairan tubuh selama batuk dan bersin.



Mencuci tangan Anda secara menyeluruh dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut.



- Infeksi Nosokominal



Infeksi ini disebabkan oleh tipe bakteri staph.



Persebaran infeksi ini berada di rumah sakit, dan akan berdampak kepada staf dan pasien jika mereka tidak mencuci tangan dengan benar.



- Hepatitis A



Infeksi virus ini sering menyebar melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh orang yang mempersiapkannya.



Yuk, rajin cuci tangan dengan tertib.



Tidak hanya di hari Hari Cuci Tangan Dunia saja, namun mencuci tangan bisa jadi kebiasaan yang mengakar dalam diri masing-masing.



Apalagi ketika kita sedang malakukan perjalanan atau traveling, langkah cuci tangan wajib diterapkan dengan baik, agar virus tidak menyebar dengan mudah.



(TribunTravel.com/ Ayumiftakhul)