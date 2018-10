5 Hal yang Wajib Dihindari saat Belanja Furniture Secara Online

TRIBUNJABAR.ID - Kita tahu belanja online itu adalah cara terbaik memanjakan diri di era digital sekarang ini: tunjuk, bayar, dan barang siap dikirim!

Tapi beda jika membeli furnitur online, bisa jadi yang satu ini sangat mengecewakan hati.

Biasanya pembeli hanya fokus melihat warna dan motif. Padahal ada banyak hal lainnya yang perlu kamu perhatikan.

Jangan khawatir, selama kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan di bawah ini, tentunya belanja furnitur online menjadi lebih menyenangkan. Dilansir dari Realtor, berikut 5 tindakan yang wajib kamu hindari!

Lupa luas rumah

Ini merupakan kesalahan utama yang sering dilakukan pembeli. Sebelum memasukkan perabotan rumah tangga yang kamu inginkan ke keranjang belanja, pastikan dahulu ukurannya apakah sesuai dengan ruangan di rumahmu?

Kebanyakan pembeli tidak memperhitungkan tinggi plafon atau lebar tangga rumah mereka.

Sepelekan kolom review

Karena tidak bisa melihat produk secara langsung, mau tidak mau kamu harus berpegang teguh pada ulasan pembeli lain.

Pertama-tama, kumpulkan review yang paling buruk dan baik. Jika yang terburuk hanya membicarakan masalah pengiriman, namun ulasan lainnya mengatakan produk bagus dan kualitas meyakinkan, maka tak perlu diambil pusing. Berarti persoalan terletak di jasa pengiriman.

Apakah ada jasa perakitan?

Kalau kamu bukan tipe orang yang punya hobi DIY (Do It Yourself), lebih baik cek terlebih dahulu apakah toko online yang menjual furnitur impianmu memiliki jasa perakitan?