Presiden Asian Paralympic Committee: Yes, it is the best Asian Para Games

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Asian Paralympic Committee, Majid Rashed mengatakan, penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Indonesia merupakan yang terbaik.

Hal ini disampaikan Majid kala menjawab pertanyaan Ketua INAPGOC, Raja Sapta Oktohari pada sambutan upacara penutupan Asian Para Games 2018, Sabtu (13/10/2018).

Mulanya, Raja Sapta di akhir sambutan bertanya pada Majid, apakah penyelenggaran Asian Para Games 2018 adalah yang terbaik?

Tanpa basa-basi, Majid menjawab jika Asian Para Games 2018 di Indonesia adalah yang hajatan Asian Para Games paling baik.

"Yes, it is the best Asian Para Games," ujarnya yang kemudian disambut riuh penonton.

Lebih lanjut pria asal Uni Emirat Arab itu menjelaskan, ada banyak kenangan sekaligus momen pertama yang tercipta selama Asian Para Games 2018.

Yaitu Asian Asian Para Games 2018 adalah keikutsertaan Bhutan untuk pertama kali.

• Penutupan Asian Para Games 2018, Jusuf Kalla Malah Minta Maaf Soal Perolehan Medali

• Bek Timnas U-19 Indonesia Ini Bakal Berlatih di Klub Asal Belgia

"Pertama kali juga Laos dan Timor Leste mendapat medali," ujarnya.

Ajang Asian Para Games 2018 juga menjadi yang pertama bagi Filipina dan Kuwait memperoleh medali emas.

Tak hanya itu, Asian Para Games 2018 juga menjadi sejarah tersendiri bagi Korea Utara dan Korea Selatan.