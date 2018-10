Prabowo Bilang "Make Indonesia Great Again", Sandiaga: Kenapa Mesti Dikritikin

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, menganggap slogan "Make Indonesia Great Again" yang dilontarkan calon presiden pasangannya, Prabowo Subianto merupakan hal yang biasa dan sah-sah saja.

“Jadi ini membangkitkan semangat kita dan saya rasa tidak perlu bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan kiai haji Ma'ruf (Ma'ruf Amin), sama juga mereka berpikir bahwa Indonesia bisa jaya juga,” ujar Sandiaga saat ditemui di Asrama Mahasiswa Riau, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10/2018).

“Kenapa mesti dikritikin. Itu juga Pak Jokowi punya mimpi yang sama bahwa kita ingin Indonesia Jaya,” sambung Sandiaga.

Menurut Sandiaga, bangsa Indonesia telah memiliki sejarah sebagai bangsa yang besar dan jaya saat masa pemerintahan kerajaan.

Menurut Sandiaga, slogan yang disampaikan Prabowo Subianto merupakan bentuk kecintaan dan keinginan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan jaya.

• Meskipun Belum Sembuh Seratus Persen, Oded Tetap Hadir di Peresmian Palestine Walk

• Presiden Jokowi Batal Naikan Harga Premium Karena Pertimbangan Ini

“Pak Prabowo itu loving what he does and doing what he loves. Jadi dia cinta bangsa ini, dia ingin bangsa ini kuat, dan kita pernah jaya loh. Zamannya (kerajaan) Sriwijaya kita jaya, zamannya (kerajaan) Majapahit kita jaya,” kata Sandiaga.

“Zaman pada saat pertumbuhan ekonomi yang kita pernah mencapai 7 sampai 8 persen kita jaya. Kita raja ekspor, kita raja produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri sebagai negara yang luar biasa kuat ekonominya,” sambung Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga menyoroti kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut Sandiaga, pemerintah harus mengontrol kondisi internal perekonomian di Indonesia untuk menghadapi perekonomian global yang mengalami gejolak.

“Indonesia itu fokusnya mestinya di internal, benahi internal kita. Dan saya sudah berulang-ulang kali hemat, kita harus hemat. Pangkas impor yang bisa ditunda, ekspor digenjot,” tutur Sandiaga.

Diketahui, Prabowo sempat mengucapkan perkataan "Indonesia First, Make Indonesia Great Again" dalam pidatonya di rapat kerja nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2018, Kamis (11/10/2018).

Perkataan tersebut hampir mirip dengan slogan yang digunakan Donald Trump dalam Pemilu Presiden AS yang lalu.

Saat itu Donald Trump terkenal dengan slogan "Make America Great Again"

(Kompas.com/Reza Jurnaliston)

• Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera, 22 Orang Tewas dan 15 Lainnya Masih Hilang

• Seniman Bandung Pun Mendukung Aksi Unjuk Rasa Bobotoh Persib Bandung Melalui Aksi Teatrikal

• Klasemen Akhir Asian Para Games 2018, Perolehan Medali Indonesia Lampaui Target